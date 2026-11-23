У Німеччині понад 50 людей отруїлися чадним газом через несправну систему опалення в церкві в регіоні Альгау.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Надзвичайна ситуація сталася у неділю, 22 листопада. Станом на ранок понеділка, 23 листопада, відомо, що внаслідок отруєння чадним газом під час богослужіння у церкві постраждали 56 людей.

Поліція продовжує розслідувати причини інциденту.

"За наявною інформацією, механізм автоматичного відключення обігрівача не спрацював належним чином через технічну несправність або помилку в експлуатації", – повідомила поліція.

Як зазначається, 70-річний чоловік увімкнув обігрівач, який було придбано лише кілька тижнів тому, приблизно о 06:00 ранку. Метою було прогріти храм до майбутнього богослужіння.

Під час богослужіння, як повідомляється, численні учасники скаржилися на утруднене дихання та нудоту. Після цього розпочалася масштабна операція, що тривала кілька годин, за участю служб екстреної медичної допомоги, пожежної служби та поліції для надання допомоги постраждалим.

Рік тому у Норвегії 20 людей отруїлися чадним газом від генератора на молодіжній вечірці.

У 2020 році в Осло 23 молодих людей потрапили до лікарні через ймовірне отруєння чадним газом на нелегальній вечірці у підземному бункері.