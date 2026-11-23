У Празі під час маневрових робіт вантажний вагон почав самовільно рухатися залізничними коліями.

Про це пише TN.cz, передає "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 21 листопада. Як повідомив речник Управління залізниць Чехії Мартін Кавка, вагон почав рухатися самостійно під час маневрових робіт у столиці.

Вантажний вагон подолав шлях від станції "Заградні-Мєсто" до станції "Сміхов", де його вдалося зупинити.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не зафіксували.

На місці також працювали правоохоронці. Речниця поліції Єва Кропачова повідомила виданню, що внаслідок події ніхто не постраждав і майно не було пошкоджене. Наразі поліція з'ясовує обставини, за яких вагон почав самовільно рухатися.

За інформацією Управління залізниць, інцидент не вплинув на загальний рух поїздів. Водночас на двох станціях тимчасово призупиняли рух для перевірки залізничних колій.

Вранці 17 листопада біля головного залізничного вокзалу в столиці Чехії зіткнулися два потяги, внаслідок інциденту десятки людей отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда в іспанській провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Жертвами аварії стали 69 людей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.