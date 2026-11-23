У неділю ввечері внаслідок пожежі в лікарні берлінського району Ліхтенберг постраждали 15 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Пожежа спалахнула ввечері в палаті пацієнта на першому поверсі одного з крил лікарняної будівлі.

Пожежникам вдалося загасити вогонь. Однак дим поширився на інші частини будівлі, що змусило евакуювати людей з лікарні.

Як повідомила пожежна служба, одна людина отримала травми, що загрожують життю, а інша – серйозні поранення.

Двох тяжкопоранених під наглядом медиків доставили до інших лікарень. Ще тринадцять осіб отримали легкі травми. Оскільки спочатку була невідома точна кількість людей, які перебували в зоні ризику, було оголошено про надзвичайну ситуацію з великою кількістю постраждалих (MCI).

Після гасіння пожежі та проведення масштабних заходів з провітрювання пожежна служба передала місце події поліції. Зараз поліція розслідує причину пожежі.

Це був не єдиний інцидент у цьому берлінському районі цими вихідними. Також у Ліхтенберзі пожежникам довелося рятувати двох людей, які спочатку вважалися зниклими безвісти після пожежі в квартирі багатоповерхівки. Обом надали медичну допомогу на місці події, але госпіталізації вони не потребували, повідомила пожежна служба.

У Німеччині минулими вихідними 19 осіб отримали отруєння чадним газом через несправну систему опалення в церкві в регіоні Альгау.

Рік тому у Норвегії 20 людей отруїлися чадним газом від генератора на молодіжній вечірці.