Тисячі людей були евакуйовані з найбільшої арени Великої Британії після того, як під час концерту в повітря потрапила невідома речовина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Поліція оголосила надзвичайну ситуацію на арені Co-op Live у Манчестері незабаром після 22:00 після повідомлень про те, що люди на концерті американського репера Дона Толівера страждають від впливу якоїсь речовини.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як люди кашляють і прикривають рот, поки залишають майданчик.

Спочатку поліція припустила, що це міг бути сльозогінний газ, але згодом назвала речовину невідомою.

Служба швидкої допомоги Північного Заходу повідомила, що на місці надали допомогу понад 50 особам, у деяких з яких спостерігалися симптоми ураження очей та дихальних шляхів.

Служба направила до арени команду реагування на небезпечні ситуації та зазначила, що зараз в якості запобіжного заходу проводиться "дезактивація".

Одну особу доставили до лікарні.

"Усім, хто був на сьогоднішньому заході та згодом помітив побічні ефекти або почувається зле, слід звернутися за медичною допомогою", – заявила служба швидкої допомоги.

Поліція Великого Манчестера повідомила, що понад 12 тисяч відвідувачів концерту були безпечно евакуйовані з арени, найбільшої в країні.

"Оголошення нами надзвичайної ситуації дозволило нам забезпечити, щоб служби екстреної допомоги та партнерські відомства могли швидко й ефективно співпрацювати для координації безпечних дій", – зазначила заступниця начальника поліції Стеф Паркер.

У Co-op Live повідомили, що стався "інцидент у натовпі", і що вони співпрацюють з поліцією, щоб "встановити причину та вжити відповідних заходів".

Нагадаємо, 16 листопада щонайменше сотня італійських шкіл отримала електронні листи з погрозами про вибухи та отруєння, що спричинило запуск нового протоколу безпеки, запровадженого урядом після подібних погроз попереднього тижня.

А 11 листопада в Італії було евакуйовано людей зі щонайменше 300 шкіл після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.