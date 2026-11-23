Коаліція опозиційних партій "Прогресивна Словаччина" та "Демократи" випереджає партію словацького прем'єра Роберта Фіцо Smer майже на 7 процентних пунктів.

Такий результат показує найновіша модель агентства Ipsos для Denník N, передає "Європейська правда".

Домовленість щодо передвиборчої коаліції опозиційних партій "Прогресивна Словаччина" та "Демократи" була позитивно сприйнята їхніми виборцями.

Партії оголосили про рішення йти на вибори разом у неділю, 15 листопада; агентство опитувало виборців щодо їхніх партійних уподобань одразу після пресконференції – з понеділка, 16, до п’ятниці, 20 листопада.

За спільний список проголосували б 24,1% виборців, що практично відповідає сумі преференцій "Прогресивної Словаччини" та "Демократів" у середині жовтня, коли компанія Ipsos ще вимірювала їх окремо. Модель також показала, що оголошення про коаліцію "Прогресивної Словаччини" та "Демократів" не мало суттєвого впливу на підтримку решти опозиції.

З відставанням від опозиційної коаліції йде партія Smer, яка отримала би 17,2% голосів. Третє місце посідає ультраправа "Республіка" з результатом 12,3%. Партія Мілана Угріка в опитуваннях Ipsos наблизилася до свого історичного максимуму, зафіксованого у вересні цього року, коли агентство зафіксувало для неї майже 13%.

Партія "Словаччина" експрем’єра Ігоря Матовича набирає 10,8%, опозиційна SaS ("Свобода і солідарність") може розраховувати на 8,5%, ще одна опозиційна консервативна партія KDH (Християнсько-демократичний рух) набирає 6,9%, а "Голос", який наразі входить до коаліції, – 6,8%.

"У опитуваннях Ipsos після року знову з’явився однозначний переможець виборів. Протягом усього 2026 року за перше місце боролися "Прогресивна Словаччина" та Smer, причому різниця завжди перебувала в межах статистичної похибки, а отже, неможливо було точно визначити, хто б переміг на виборах", – коментує результат аналітик Ipsos Роман Пудмарчік.

Раніше опозиційний Християнсько-демократичний рух закликав уряд зупинити співпрацю з Росією до припинення загарбницької війни проти України.

Нещодавно Словаччина та Росія домовилися активізувати співпрацю шляхом проведення засідань міжурядової комісії та робочих груп.