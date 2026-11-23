Фінські депутати висловлюють підтримку ідеї розглянути можливість будівництва танкових загороджень та інших укріплень у мирний час уздовж кордону з Росією.

Про це пише агентство Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою законодавців, передає "Європейська правда".

Голова парламентського комітету з питань оборони Фінляндії Хейккі Аутто зазначив, що законодавці "вивчають та аналізують" сучасне поле бою в Україні, але "наразі здається, що такі укріплення потрібно мати вже в мирний час".

За його словами, одним із висновків, зроблених на основі українського досвіду, є те, що територію, втрачену на початку війни, стає все складніше відвоювати.

"Якщо дозволити ворогу захопити 50 кілометрів на самому початку бойових дій, здається, що пізніше його буде майже неможливо відтіснити. Ось чому кордон потрібно укріплювати таким чином, щоб зупинити просування ворога", – наголосив він.

На думку Аутто, необхідність у фортифікаційних спорудах у мирний час пояснюється тим, що сучасне поле бою стає дедалі глибшим, а дрони та інші системи спостереження й удару створюють широку "зону знищення".

"Укріплення в мирний час багато в чому відрізнятиметься від традиційного фінського військового мислення", – додав він.

Опозиційний соціал-демократ і член парламентського комітету з питань оборони Міка Карі також підтримує розгляд цього варіанту.

"Уроки України мають бути повною мірою враховані у фінському оборонному плануванні, а польові укріплення належать до тих можливостей, які зараз повертаються після того, як після закінчення холодної війни вони вийшли з поля зору", – вважає він.

Водночас за словами Карі, перш ніж політики приймуть рішення про масштабне будівництво, їм потрібні оцінки ефективності та вартості таких укріплень, а також того, наскільки добре вони працюватимуть на фінській місцевості.

Карі зазначив, що це питання слід дедалі більше розглядати як частину колективного оборонного планування НАТО, а не лише як суто фінську проблему.

"Хоча на нас припадає приблизно половина спільного кордону НАТО з Росією, весь Альянс повинен враховувати, що ця потреба стосується Європи в цілому", – додав Карі.

18 листопада парламент Фінляндії схвалив продовження дії тимчасового закону про безпеку кордону до кінця 2028 року.

У жовтні писали, що у Фінляндії уже провели часткове укріплення східного кордону за прикладом країн Балтії та Польщі, але масштабні оборонні споруди планують будувати лише у разі нападу.