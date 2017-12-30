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Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Україною та Білоруссю від диких кабанів

Субота, 30 грудня 2017, 14:03
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Президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС).

Про це повідомляє "Укрінформ".

Законом передбачається, зокрема, будівництво паркану на кордоні з Білоруссю та Україною довжиною понад 1 тис. кілометрів.

Стіна матиме вигляд подібний до загороджень вздовж автодоріг швидкого руху і будуватиметься у безпосередній близькості до кордону.

Закон також передбачається внесення змін до кількох законів, зокрема закону про мисливство. Йдеться про надання дозволів на відстріл диких кабанів на територіях, які перебувають під охороною. 

Для цього передбачається надання мисливцям платної відпустки до шести днів упродовж року.

Вартість будівництва стіни завдовжки понад 1 тис. км становить 130 млн злотих (понад 37 млн дол.). При цьому в перший рік функціонування вартість її утримання та обслуговування сягне 190 млн злотих (понад 54 млн дол.).Стіну будуватимуть упродовж 2018-2021 років.

Загалом, у Польщі з 2014 року зафіксовано 104 вогнища АЧС, при цьому 81 — у цьому році. Крім того, за цей час хворобу АЧС виявлено у майже 900 диких кабанів поблизу польсько-білоруського кордону, а також в околицях Варшави.

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