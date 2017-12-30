Дуда распорядился строить забор на границе с Украиной и Беларусью против диких кабанов

Суббота, 30 декабря 2017, 14:03

Президент Польши Дуда подписал спецзакон о борьбе с африканской чумой свиней (АЧС).

Об этом сообщает "Укринформ".

Законом предусматривается, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной длиной более 1 тыс. километров.

Стена будет иметь вид подобный заграждениям вдоль автодорог быстрого движения и строиться в непосредственной близости к границе.

Закон также предусматривает внесение изменений в ряд законов, в частности закона об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел диких кабанов на территориях, находящихся под охраной.

Для этого предусматривается предоставление охотникам платного отпуска до шести дней в течение года.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более 37 млн ​​долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену будут строить в течение 2018-2021 годов.

В общем, в Польше с 2014 года зафиксировано 104 очага АЧС, при этом 81 - в этом году. Кроме того, за это время болезнь АЧС выявлено в почти 900 диких кабанов вблизи польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.