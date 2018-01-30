Латвія вручила ноту Україні через внесення країни до списку офшорів

Вівторок, 30 січня 2018, 12:51

Міністерство закордонних справ Латвії вручило тимчасовій повіреній у справах України Алісі Подоляк офіційну ноту через внесення балтійської країни до списку офшорних зон.

Про це повідомляє агентство LETA, посилаючись на главу МЗС Латвії Едгара Ринкевича.

Латвія закликає вилучити її з переліку країн-офшорів. За словами Ринкевича, робота щодо цього вже ведеться.

Як пояснив глава латвійського МЗС, ця ситуація склалася через неправильну інтерпретацію Україною нового податкового законодавства Латвії, яке передбачає нульову ставку податку на реінвестований прибуток.

"Цю систему не можна розцінювати як безподаткову, оскільки в Латвії за дивіденди стягуються податки", - відзначає агентство.

27 грудня 2017 року український уряд схвалив рішення про включення до списку офшорних зон 22 нових країн, серед яких були Естонія та Латвія. Естонія вимагає від України негайно виключити її зі списку офшорів.

У Міністерстві фінансів Латвії вважають, що Україна безпідставно включила їхню країну до списку офшорних юрисдикцій.