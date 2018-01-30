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Латвия вручила ноту Украине через внесение страны в список оффшоров

Вторник, 30 января 2018, 12:51
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Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту через внесение балтийской страны в список оффшорных зон.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгара Рынкевича.

Латвия призывает исключить ее из перечня стран-оффшоров. По словам Рынкевича, работа в этом направлении уже ведется.

Как пояснил глава латвийского МИД, эта ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.

"Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, поскольку в Латвии за дивиденды взимаются налоги", - отмечает агентство.

27 декабря 2017 года украинское правительство одобрило решение о включении в список оффшорных зон 22 новых страны, среди которых были Эстония и Латвия. Эстония требует от Украины немедленно исключить ее из списка оффшоров.

В Министерстве финансов Латвии считают, что Украина безосновательно включила их страну в список оффшорных юрисдикций.

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