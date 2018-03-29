Ле Пен засвистали і обізвали нацисткою на марші пам’яті вбитої єврейки

Четвер, 29 березня 2018, 12:12

Лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен засвистали на марші пам’яті убитої єврейки в Парижі та зустріли вигуками "Нацистка!".

Про це пише Associated Press.

Марін Ле Пен взяла участь у марші пам'яті убитої 85-річної єврейської жінки Мірей Кнолль, яка пережила Голокост. Ле Пен доєдналася до багатотисячного натовпу, незважаючи на заклик найбільшої групи євреїв Франції не робити цього.

"Іди додому!", "Нацистка!", - лунали вигуки у натовпі. Ле Пен була захищена групою своїх прихильників та охоронців.

Син Мірей Кнолль, убитої єврейки, не мав нічого проти участі лідерки "Національного фронту". Він заявив, що на марш запрошені "усі без винятку".

Зауважимо, Марін Ле Пен посварилася та розірвала зв’язки зі своїм батьком, засновником її партії Жан-Марі Ле Пеном, якого засудили за антисемітизм і расизм.

Поліція Франції розслідує вбивство 85-річної єврейської жінки, яка пережила Голокост – підозрюють, що її могли вбити на ґрунті національної ненависті.

Вбивство набуло національного значення зважаючи на зростання антисемісстьких настроїв у Франції в останні роки.