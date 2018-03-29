Ле Пен освистали и обозвали нацисткой на марше памяти убитой еврейки

Четверг, 29 марта 2018, 12:12

Лидера французских ультраправых Марин Ле Пен освистали на марше памяти убитой еврейки в Париже и встретили криками "Нацистка!".

Об этом пишет Associated Press.

Марин Ле Пен приняла участие в марше памяти убитой 85-летней еврейской женщины Мирей Кнолль, которая пережила Холокост. Ле Пен присоединилась к многотысячной толпе, несмотря на призыв самой большой группы евреев Франции не делать этого.

"Иди домой!", "Нацистка!", - раздавались крики в толпе. Ле Пен была защищена группой своих сторонников и охранников.

Сын Мирей Кнолль, убитой еврейки, не имел ничего против участие лидера "Национального фронта". Он заявил, что на марш приглашены "все без исключения".

Заметим, Марин Ле Пен поссорилась и разорвала связи со своим отцом, основателем ее партии Жан-Мари Ле Пэном, которого осудили за антисемитизм и расизм.

Полиция Франции расследует убийство 85-летней еврейской женщины, которая пережила Холокост - подозревают, что ее могли убить на почве национальной ненависти.

Убийство получило национального значения ввиду роста антисемисстьких настроений во Франции в последние годы.