Посольство України спростувало фейк про затримання у США українських чиновників

Вівторок, 17 квітня 2018, 19:29

Посольство України спростувало інформацію про нібито затримання у США представників української космічної сфери.

Про це посольство України у Сполучених Штатах повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Посольство України в США спростовує інформацію про нібито затримання представників української космічної сфери, які беруть участь в симпозіумі в місті Колорадо-Спрінгз та нібито виїзд посла України в США до Колорадо для з’ясування обставин", - йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що "це відвертий фейк та брехня".

"Українська делегація працює за запланованою програмою та продовжує брати участь у заході", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що посол України у США Валерій Чалий продовжує роботу у Вашингтоні як член української делегації на весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"Посольство не виключає, що це спланована інформаційна атака, яка може бути продовжена шляхом вкидання інших фейкових новин. Закликаємо українські та міжнародні ЗМІ бути уважними та не піддаватися на провокації", - наголошується у повідомленні.

Інформацію про затримання у США керівників космічної галузі розповсюдив один з маловідомих українських сайтів, після чого новину із посиланням на нього поширила низка російських пропагандистських сайтів, на кшталт телеканалу "Звєзда".

У повідомленні йшлося, що підставою для затримання стала підозра в причетності українських чиновників до незаконного продажу в Північну Корею проектної документації, яка лягла в основу ракетної програми КНДР.