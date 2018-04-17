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Посольство Украины опровергло фейк о задержании в США украинских чиновников

Вторник, 17 апреля 2018, 19:29
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Посольство Украины опровергло информацию о якобы задержании в США представителей украинской космической сферы.

Об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook.

"Посольство Украины в США опровергает информацию о якобы задержании представителей украинской космической сферы, которые принимают участие в симпозиуме в городе Колорадо-Спрингз и якобы выезде посла Украины в США в Колорадо для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что "это откровенный фейк и ложь".

"Украинская делегация работает по запланированной программе и продолжает участвовать в мероприятии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посол Украины в США Валерий Чалый продолжает работу в Вашингтоне как член украинской делегации на весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Посольство не исключает, что это спланированная информационная атака, которая может быть продолжена путем вбрасывания других фейковых новостей. Призываем украинские и международные СМИ быть внимательными и не поддаваться на провокации", - отмечается в сообщении.

Информацию о задержании в США руководителей космической отрасли распространил один из малоизвестных украинских сайтов, после чего новость со ссылкой на него распространили ряд российских пропагандистских сайтов, например, телеканал "Звезда".
В сообщении говорилось, что основанием для задержания стало подозрение в причастности украинских чиновников к незаконной продаже в Северную Корею проектной документации, которая легла в основу ракетной программы КНДР.
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