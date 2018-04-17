Посольство Украины опровергло фейк о задержании в США украинских чиновников

Посольство Украины опровергло информацию о якобы задержании в США представителей украинской космической сферы.
Об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook.
"Посольство Украины в США опровергает информацию о якобы задержании представителей украинской космической сферы, которые принимают участие в симпозиуме в городе Колорадо-Спрингз и якобы выезде посла Украины в США в Колорадо для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что "это откровенный фейк и ложь".
"Украинская делегация работает по запланированной программе и продолжает участвовать в мероприятии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что посол Украины в США Валерий Чалый продолжает работу в Вашингтоне как член украинской делегации на весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Посольство не исключает, что это спланированная информационная атака, которая может быть продолжена путем вбрасывания других фейковых новостей. Призываем украинские и международные СМИ быть внимательными и не поддаваться на провокации", - отмечается в сообщении.