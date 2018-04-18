Уряд Туреччини вирішив продовжити надзвичайний стан ще на 3 місяці

Середа, 18 квітня 2018, 07:40

Рада з нацбезпеки Туреччини вирішила рекомендувати продовження надзвичайного стану у країні ще на 3 місяці.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Як заявив речник турецького уряду, віце-прем’єр Бекір Боздаг, уряд вніс у парламент пропозицію про продовження надзвичайного стану.

Як зазначається, парламент найімовірніше проголосує за продовження надзвичайного стану в найкоротші терміни.

Нагадаємо, у січні цього року парламент Туреччини вшосте ухвалив постанову про продовження дії режиму надзвичайного стану ще на три місяці.

Туреччина оголосила надзвичайний стан 21 липня 2016 роки після невдалої спроби державного перевороту.

Відповідно до Конституції Туреччини, надзвичайний стан може бути оголошений максимум на шість місяців.