Найти
АКТУАЛЬНО

Из Брюсселя уже прислали Порошенко приглашение посетить саммит НАТО

В МИД Франции считают, что основные доказательства химатаки в Сирии могли исчезнуть

Еврокомиссия рекомендует открыть переговоры о вступлении с Албанией и Македонией

В Турции хотят провести досрочные выборы президента и парламента

В Эстонии уходит в отставку министр, севший за руль через день после пьянки

Суд ЕС: Польша нарушила законы Евросоюза, вырубая Беловежскую пущу

США и Британия обвинили РФ в масштабной хакерской атаке






Правительство Турции решило продлить чрезвычайное положение еще на 3 месяца

Среда, 18 апреля 2018, 07:40
Версия для печати Комментарии

Совет по нацбезопасности Турции решила рекомендовать продление чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Как заявил представитель турецкого правительства, вице-премьер Бекир Боздаг, правительство внесло в парламент предложение о продлении чрезвычайного положения.

Как отмечается, парламент, вероятнее всего, проголосует за продление чрезвычайного положения в кратчайшие сроки.

Напомним, в январе этого года парламент Турции шестой раз вынес постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлен максимум на шесть месяцев.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39
У главного вокзала Берлина нашли бомбу, возможна эвакуация тысяч людей
09:39
В НАТО говорят, что шаг, которого требует Порошенко, не приблизит Украину к членству
09:19
Президент Китая готовится к первому визиту в КНДР – CNN
09:18
Из Брюсселя уже прислали Порошенко приглашение посетить саммит НАТО
08:51
В МИД Франции считают, что основные доказательства химатаки в Сирии могли исчезнуть
08:41
Саудовская Аравия готова направить свои войска в Сирию
08:11
Госдеп уверяет, что новые санкции против РФ находятся на рассмотрении
07:53
Будущий госсекретарь США тайно встретился с Ким Чен Ыном – СМИ
07:40
Правительство Турции решило продлить чрезвычайное положение еще на 3 месяца
20:52
Президент Италии назначит посредника для переговоров о правительстве
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Заместитель генсека НАТО: В решении саммита Альянса точно будет говориться об Украине

Роуз Геттемюллер: "У вас все сконцентрированы на обертке, на форме! Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? Я вообще не вижу для вас необходимости так беспокоиться о получении Плана действий относительно членства. Годовые национальные программы ведут вас тем же путем..."

Анжела Махинова, для Европейской правды

Трамп учит Китай "честной торговле": чем грозит Украине война крупнейших экономик

Украина может пострадать как от действий США, так и от ответных действий, в первую очередь – Евросоюза. Первыми пострадавшими стали украинские металлурги. Однако масштаб последствий может стать куда большим. Очень скоро в мире будет много объемов "невостребованного" импорта, которому нужно будет куда-то деваться.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  