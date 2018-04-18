Правительство Турции решило продлить чрезвычайное положение еще на 3 месяца

Среда, 18 апреля 2018, 07:40

Совет по нацбезопасности Турции решила рекомендовать продление чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Как заявил представитель турецкого правительства, вице-премьер Бекир Боздаг, правительство внесло в парламент предложение о продлении чрезвычайного положения.

Как отмечается, парламент, вероятнее всего, проголосует за продление чрезвычайного положения в кратчайшие сроки.

Напомним, в январе этого года парламент Турции шестой раз вынес постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлен максимум на шесть месяцев.