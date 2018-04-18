Знайти
АКТУАЛЬНО

У Британії розпочали розслідування проти кремлівської Russia Today

Попит на шенгенські візи в Україні впав удвічі – статистика

Протести у Вірменії: демонстранти почали блокаду резиденції прем’єр-міністра

В НАТО кажуть, що крок, якого вимагає Порошенко, не наблизить Україну до членства

З Брюсселя вже надіслали Порошенку запрошення відвідати саміт НАТО

В МЗС Франції вважають, що основні докази хіматаки в Сирії могли зникнути

Єврокомісія рекомендує відкрити переговори про вступ з Албанією та Македонією






У Британії розпочали розслідування проти кремлівської Russia Today

Середа, 18 квітня 2018, 14:23
Версія для друку Коментарі

Британський медіа регулятор розпочав розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today (RT), яку підозрюють у порушенні принципу неупередженості.

Про це йдеться у повідомленні британського регулятора Ofcom.

"Ofcom сьогодні відкрив сім нових розслідувань щодо належної неупередженості новинних і поточних програм на телеканалі RT" – йдеться у повідомленні.

Ofcom повідомив, що TV Novosti, яка веде мовлення RT і володіє ліцензіями на мовлення, до недавнього часу у висвітленні подій не надто відрізнялася від інших телекомпаній, які ведуть мовлення у Британії.

"Однак після подій у Солсбері ми спостерігали значне збільшення кількості програм RТ, які вимагають розслідування потенційних порушень Кодексу мовлення Ofcom" - йдеться у повідомленні.

У Ofcom обіцяють представити результати розслідування якомога скоріше.

У березні Ofcom заявляв, що RT ризикує втратити ліцензію в результаті дипломатичної суперечки між РФ і Британією через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Тепер регулятор стверджує, що сім програм телеканалу, які вийшли в ефір з 17 березня по 16 квітня викликають сумнів, оскільки можуть порушувати принцип неупередженості у Кодексі мовлення.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
16:04
Європарламент розкритикував суперечливе призначення генсека Єврокомісії
15:59
Могеріні сподівається, що Албанія невдовзі вступить до ЄС
15:37
Україна вичерпала 6 квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС
15:32
Європарламент затвердив дату наступних виборів в ЄС
15:19
У Росії пригрозили Заходу "болісними і чутливими" контрсанкціями
15:16
Уряд підписав з Єврокомісією угоду про 50 млн євро на Фонд енергоефективності
15:08
фото
Крадіжка 600 комп'ютерів в Ісландії: підозрюваний втік з тюрми до Швеції на літаку з прем’єром
14:58
Трамп наступного тижня прийме Меркель у Білому домі
14:37
Глава Страткому США: РФ, без сумніву, прагне створити "непереможну" гіперзвукову зброю
14:31
В Берліні через бомбу евакуюють головний вокзал, кілька міністерств та посольств
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда

На порозі торговельної війні: Україна та ЄС вийшли на новий етап суперечки про ліс-кругляк

Днями Україні доведеться ухвалити непросте рішення. Його наслідки можуть виявитися болючими або для країни, або особисто для президента. Євросоюз вже написав до Києва листа, в якому дав кілька варіантів та попередив, що "замовчати" проблему не вийде...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Заступниця генсека НАТО: У рішенні саміту Альянсу точно буде йтися про Україну

Роуз Геттемюллер: "У вас усі сконцентровані на обгортці, на формі! Всі питають: а чи буде у нас ПДЧ? Я взагалі не бачу для вас потреби так перейматися отриманням Плану дій щодо членства. Річні національні програми ведуть вас точно тією дорогою..."


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  