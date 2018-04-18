У Британії розпочали розслідування проти кремлівської Russia Today

Середа, 18 квітня 2018, 14:23

Британський медіа регулятор розпочав розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today (RT), яку підозрюють у порушенні принципу неупередженості.

Про це йдеться у повідомленні британського регулятора Ofcom.

"Ofcom сьогодні відкрив сім нових розслідувань щодо належної неупередженості новинних і поточних програм на телеканалі RT" – йдеться у повідомленні.

Ofcom повідомив, що TV Novosti, яка веде мовлення RT і володіє ліцензіями на мовлення, до недавнього часу у висвітленні подій не надто відрізнялася від інших телекомпаній, які ведуть мовлення у Британії.

"Однак після подій у Солсбері ми спостерігали значне збільшення кількості програм RТ, які вимагають розслідування потенційних порушень Кодексу мовлення Ofcom" - йдеться у повідомленні.

У Ofcom обіцяють представити результати розслідування якомога скоріше.

У березні Ofcom заявляв, що RT ризикує втратити ліцензію в результаті дипломатичної суперечки між РФ і Британією через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Тепер регулятор стверджує, що сім програм телеканалу, які вийшли в ефір з 17 березня по 16 квітня викликають сумнів, оскільки можуть порушувати принцип неупередженості у Кодексі мовлення.