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В Британии начали расследование против кремлевской Russia Today

Среда, 18 апреля 2018, 14:23
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Британский медиа-регулятор начал расследование против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности.

Об этом говорится в сообщении  британского регулятора Ofcom.

"Ofcom сегодня открыл семь новых расследований относительно надлежащей беспристрастности новостных и текущих программ на телеканале RT", – говорится в сообщении.

Ofcom сообщил, что TV Novosti, которая ведет вещание RT и владеет лицензиями на вещание, до недавнего времени в освещении событий не слишком отличалась от других телекомпаний, которые вещают в Британии.

"Однако после событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", - говорится в сообщении.

В Ofcom обещают представить результаты расследования как можно скорее.

В марте Ofcom заявлял, что RT рискует потерять лицензию в результате дипломатического спора между РФ и Британией из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Теперь регулятор утверждает, что семь программ телеканала, вышедших в эфир с 17 марта по 16 апреля вызывают сомнение, поскольку могут нарушать принцип беспристрастности в Кодексе вещания.

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