Зросла кількість жертв теракту в Кабулі, серед загиблих – 6 журналістів

Внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану Кабулі в понеділок загинули 25 осіб, серед жертв – 6 журналістів.

Про це повідомляє Associated Press.

Представник влади Афганістану підтвердив, що разом із фотографом французького агентства AFP загинули п'ять журналістів, що працюють в місцевих засобах масової інформації.

Вахід Майорх, представник міністерства охорони здоров'я, зазначив, що серед доставлених в різні лікарні Кабула поранених також були журналісти. Він не назвав точної кількості.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого. За оновленими даними щонайменше 25 осіб загинули та 45 поранено в результаті двох нападів.

Президент Афганістану Ашарф Гані рішуче засудив напади в Кабулі. У заяві, опублікованій президентським палацом, йдеться, що напади, спрямовані проти ні в чому не винних цивільних осіб, є військовими злочинами.

Як повідомлялося, у понеділок у столиці Афганістану Кабулі пролунали два вибухи. Перший вибух стався у районі Шашдарах неподалік будівель служби розвідки NDS. Другий пролунав біля міністерства містобудування та житлового господарства, коли люди заходили в урядовий офіс. Він пролунав поруч з журналістами, які зібралися, щоб висвітлити перший вибух.

Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".