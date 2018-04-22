В ході вибуху в Кабулі загинули дев’ять людей, десятки поранених

Щонайменше дев’ять людей загинули і 56 отримали поранення в результаті вибуху у Кабулі в неділю.

Про це повідомляє видання TOLO News з посиланням на дані МВС Афганістану.

Вибух стався у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі близько 10 ранку.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

фото TOLO News

За словами очевидців, кількість жертв теракту є набагато вищою, ніж повідомляє влада.

"Талібан" заперечує свою причетність до вибуху.

Як зазначається, це вже четверта за менше ніж тиждень атака проти виборчих інституцій Афганістану.