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ОБСЄ не бачить причин для посилення своєї присутності на Закарпатті

Понеділок, 7 травня 2018, 19:21

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що ситуація у Закарпатській області є загалом спокійною.

Про це він розповів у інтерв'ю 112.ua.

Він нагадав, що ситуацію на Закарпатті сьогодні відстежує команда СММ з Івано-Франківська, і, за її даними, напруга у регіоні не спостерігається.

"Згідно з інформацією, яку ми отримали від цієї команди, ситуація у регіоні загалом є спокійною. Якщо ситуація на Закарпатті зміниться, ми, звісно ж, повідомимо про це", - відзначив Хуг.

За його словами, на цьому етапі ОБСЄ не бачить необхідності у збільшенні кількості спостерігачів у івано-франківській команді.

Хуг повідомив, що спостерігачі налагодили регулярні контакти з представниками місцевої влади, громадянського суспільства, журналістами та місцевими жителями, але не став уточнювати деталей.

"Факти, які ми встановлюємо, ми відбиваємо у своїх звітах. Як я вже казав, у Закарпатській області наразі спостерігаємо загалом спокійну ситуацію", - додав він.

Як відомо, тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область неодноразово піднімав Будапешт, стверджуючи, що закарпатським угорцям загрожує небезпека з боку України.

Незважаючи на заяви глави угорського МЗС Петера Сійярто про відкриття спостережної місії в регіоні, ОБСЄ не стала відкривати там свій офіс.

Відповідно до мандату ОБСЄ офіси її місії базуються в 10 українських містах - Києві, Одесі, Львові, Херсоні, Івано-Франківську, Харкові, Донецьку, Дніпрі, Чернівцях та Луганську.

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Угорщина ОБСЄ
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