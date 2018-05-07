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ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье

Понедельник, 7 мая 2018, 19:21

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация в Закарпатской области в целом спокойная.

Об этом он рассказал в интервью 112.ua.

Он напомнил, что ситуацию в Закарпатье сегодня отслеживает команда СММ из Ивано-Франковска, и, по ее данным, напряжение в регионе не наблюдается.

"Согласно информации, которую мы получили от этой команды, ситуация в регионе в целом спокойная. Если ситуация в Закарпатье изменится, мы, конечно же, сообщим об этом", - отметил Хуг.

По его словам, на этом этапе ОБСЕ не видит необходимости в увеличении количества наблюдателей в ивано-франковской команде.

Хуг сообщил, что наблюдатели наладили регулярные контакты с представителями местной власти, гражданского общества, журналистами и местными жителями, но не стал уточнять деталей.

"Факты, которые мы устанавливаем, мы отражаем в своих отчетах. Как я уже говорил, в Закарпатской области пока наблюдаем в целом спокойную ситуацию", - добавил он.

Как известно, тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал Будапешт, утверждая, что закарпатским венграм грозит опасность со стороны Украины.

Несмотря на заявления главы венгерского МИД Петера Сийярто об открытие наблюдательной миссии в регионе, ОБСЕ не стала открывать там свой офис.

В соответствии с мандатом ОБСЕ офисы ее миссии базируются в 10 украинских городах - Киеве, Одессе, Львове, Херсоне, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепре, Черновцах и Луганске.

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Венгрия ОБСЕ
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