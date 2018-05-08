У Фінляндії шахраї видавали роздруковані на принтері картини за твори Пікассо

У Фінляндії поліція заявила про викриття шахраїв, які видавали за справжні та продавали фальшиві картини світових майстрів.

Як повідомляє видання Yle, невідома пара з фінського міста Куопіо, яка побажала залишитися анонімною, проводила виставки знаменитих майстрів мистецтва у Ново-Валаамсткому монастирі та по всій Фінляндії.

В експозиціях брали участь роботи Едельфельта, Галлен-Каллела, Шагала і Пікассо. Найчастіше виставкова ціна за роботи багаторазово перевищувала початкову ціну, за яку вони були куплені. Частина виручених від продажу грошей була пожертвувана Ново-Валаамському монастирю та благодійній організації Filantropia, що діє при ньому.

Поліція підозрює, що частина робіт, представлених на виставках, є підробками.

"Ми ведемо попереднє розслідування за підозрою у фальсифікації предметів мистецтва, полотен і ескізів, а також за підозрою в шахрайстві", - заявив кримінальний комісар Кауко Куйсмін з поліції Східної Фінляндії.

Поліція підозрює, що не тільки конфісковані ними після виставок ескізи є підробками, але також кілька вже проданих творів. Це стосується робіт, підписаних Пікассо, Шагалом і Матіссом.

Як заявляють незалежні експерти в галузі мистецтва, кілька ескізів начебто авторства Пікассо насправді виявилися звичайними роздруківками на струменевому принтері.

Прес-секретар продавця Юссі Саволайнен, який є одним з двох головних підозрюваних у справі про фальсифікації, запевняє, що всі продані роботи - оригінали.