У Фінляндії шахраї видавали роздруковані на принтері картини за твори Пікассо
У Фінляндії поліція заявила про викриття шахраїв, які видавали за справжні та продавали фальшиві картини світових майстрів.
Як повідомляє видання Yle, невідома пара з фінського міста Куопіо, яка побажала залишитися анонімною, проводила виставки знаменитих майстрів мистецтва у Ново-Валаамсткому монастирі та по всій Фінляндії.
В експозиціях брали участь роботи Едельфельта, Галлен-Каллела, Шагала і Пікассо. Найчастіше виставкова ціна за роботи багаторазово перевищувала початкову ціну, за яку вони були куплені. Частина виручених від продажу грошей була пожертвувана Ново-Валаамському монастирю та благодійній організації Filantropia, що діє при ньому.
Поліція підозрює, що частина робіт, представлених на виставках, є підробками.
"Ми ведемо попереднє розслідування за підозрою у фальсифікації предметів мистецтва, полотен і ескізів, а також за підозрою в шахрайстві", - заявив кримінальний комісар Кауко Куйсмін з поліції Східної Фінляндії.
Поліція підозрює, що не тільки конфісковані ними після виставок ескізи є підробками, але також кілька вже проданих творів. Це стосується робіт, підписаних Пікассо, Шагалом і Матіссом.
Як заявляють незалежні експерти в галузі мистецтва, кілька ескізів начебто авторства Пікассо насправді виявилися звичайними роздруківками на струменевому принтері.
Прес-секретар продавця Юссі Саволайнен, який є одним з двох головних підозрюваних у справі про фальсифікації, запевняє, що всі продані роботи - оригінали.