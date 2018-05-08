В Финляндии мошенники выдавали распечатанные на принтере картины за произведения Пикассо

В Финляндии полиция заявила о разоблачении мошенников, которые выдавали за настоящие и продавали фальшивые картины мировых мастеров.

Как сообщает издание Yle, неизвестна пара из финского города Куопио, пожелавшая остаться анонимной, проводила выставки знаменитых мастеров искусства в Ново-Валаамсткому монастыре и по всей Финляндии.

В экспозициях участвовали работы Эдельфельта, Галлен-Каллела, Шагала и Пикассо. Чаще всего выставочная цена за работы многократно превышала начальную цену, за которую они были куплены. Часть вырученных от продажи денег была пожертвована Ново-Валаамскому монастырю и благотворительной организации Filantropia, действующей при нем.

Полиция подозревает, что часть работ, представленных на выставках, являются подделками.

"Мы ведем предварительное расследование по подозрению в фальсификации предметов искусства, полотен и эскизов, а также по подозрению в мошенничестве", - заявил уголовный комиссар Кауко Куйсмин из полиции Восточной Финляндии.

Полиция подозревает, что не только конфискованные ими после выставок эскизы являются подделками, но также несколько уже проданных произведений. Это касается работ, подписанных Пикассо, Шагалом и Матиссом.

Как заявляют независимые эксперты в области искусства, несколько эскизов будто бы авторства Пикассо на самом деле оказались обычными распечатками на принтере.

Пресс-секретарь продавца Юсси Саволайнен, который является одним из двух главных подозреваемых по делу о фальсификации, уверяет, что все проданные работы - оригиналы.