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У Бельгії 20 велогонщиків постраждали при зіткненні з авто під час змагань

Понеділок, 18 червня 2018, 08:03

У Бельгії 20 велогонщиків отримали травми після того, як врізалися в автомобіль під час проведення місцевих змагань.

Про це повідомляє RTBF.

ДТП сталося на останньому колі перегонів після полудня. Велосипедисти саме спускалися з крутого схилу, їхня швидкість сягала до 70 км/год.

 

В цей по дорозі жінка їхала на своєму автомобілі з трьома дітьми і раптово зупинилася. В автомобіль врізався лідер колони велогонщиків, а за ним ще два десятки спортсменів.

 

Жінка пізніше пояснила, що зупинила машину і вийшла з неї, щоб застебнути ремінь дитячого крісла на задньому сидінні, і в цей час в автомобіль врізалися велогонщики.

В результаті аварії три велогонщика з Бельгії, Нідерландів і Німеччини отримали відкриті переломи, у чотирьох спортсменів - струс мозку. У решти незначні травми.

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