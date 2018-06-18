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В Бельгии 20 велогонщиков пострадали при столкновении с авто на соревнованиях

Понедельник, 18 июня 2018, 08:03

В Бельгии 20 велогонщиков получили травмы после того, как врезались в автомобиль во время проведения местных соревнований.

Об этом сообщает RTBF.

ДТП произошло на девятом и последнем круге второй из трех гонок в программе соревнований после полудня. Велосипедисты как раз спускались с крутого склона, их скорость достигала 70 км/ч.

 

В этот момент по дороге женщина ехала на своем автомобиле с тремя детьми и внезапно остановилась. В автомобиль врезался лидер колонны велогонщиков, а за ним еще два десятка спортсменов.

 

Женщина позже объяснила, что остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла на заднем сиденье, и в это время в автомобиль врезались велогонщики.

В результате аварии три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, у четырех спортсменов - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы.

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