Австрія закриває 7 мечетей і висилає кількох імамів, яких фінансує Туреччина

Австрія вишле з країни кількох імамів, які отримують фінансування з-за кордону, і закриє сім мечетей, які вважаються місцем поширення "політичного ісламізму".

Про це оголосив австрійський канцлер Себастьян Курц, повідомляє Kurier.

Закриття торкнеться установ та мечетей салафітів, яких підтримує союз ATIB. Офіційно це "Турецько-ісламський союз культурного і соціального співробітництва в Австрії". Союз об'єднує понад 60 громад і близько 100 тисяч людей.

Австрійська влада звинувачує ATIB у поширенні турецького націоналізму. Зокрема, буде закрита так звана мечеть "Сірих вовків" у Відні, а також буде розпущена вся релігіозна арабська громада. Курц повідомив, що ці кроки тісно узгоджені з Ісламською релігійною спільнотою Австрії.

Міністр внутрішніх справ Герберт Кікль заявив, що вигнання імамів, пов’язаних з ATIB, проводиться на основі закону про заборону на іноземне фінансування.

Під дію закону в цілому можуть потрапити близько 60 імамів і члени їхніх сімей, тому Австрія може не продовжити посвідку на проживання загалом для 150 осіб.