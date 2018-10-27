У Солсбері із собору намагалися вкрасти екземпляр Магна Карта

У Солсбері затримали чоловіка, який намагався вкрасти із місцевого собору екземляр Магна Карта – першої "неписаної" конституції Англії.

Про це повідомляє ВВС.

Злочинець намагався молотом розбити захисне скло, під яким зберігається документ.

45-річний чоловік зробив кілька дірок у склі, але не встиг пробити другий захисний екран, тому що його затримали співробітники собору.

Інцидент трапився у четвер незадовго до закриття собору. На той час там перебували відвідувачі, які і здійняли галас. Злочинця затримали і доставили до поліції, але згодом випустили під заставу.

"Велика хартія вольностей" 1215 року або Магна Карта - перша "неписана" конституція Англії. Хартія традиційно вважається першим юридичним документом, у якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і верховенства права.

У соборі Солсбері зберігається одна з чотирьох оригінальних копій документа, які дійшли до нашого часу.