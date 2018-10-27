В Солсбери из собора пытались похитить экземпляр Магна Карта

В Солсбери задержали мужчину, который пытался украсть из местного собора экземляр Магна Карта - первой "неписаной" конституции Англии.

Об этом сообщает ВВС.

Преступник пытался молотом разбить защитное стекло, под которым хранится документ.

45-летний мужчина сделал несколько дыр в стекле, но не успел пробить второй защитный экран, потому что его задержали сотрудники собора.

Инцидент произошел в четверг незадолго до закрытия собора. В то время там находились посетители, которые и подняли шум. Преступника задержали и доставили в полицию, но впоследствии выпустили под залог.

"Великая хартия вольностей" 1215 года или Магна Карта - первая "неписаная" конституция Англии. Хартия традиционно считается первым юридическим документом, в котором заложены основы концепции прав человека, созданы предпосылки для дальнейшего утверждения свободы и верховенства права.

В соборе Солсбери хранится одна из четырех оригинальных копий документа, которые дошли до нашего времени.