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Між Україною і Польщею немає конфлікту, але є "емоційний контекст" - Клімкін

Вівторок, 30 жовтня 2018, 10:00

Відносини України і Польщі - доволі добрі, про конфлікт між країнами не йдеться.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Львові.

"У нас немає конфлікту, але є емоційний контекст. Часто ця емоційність ґрунтується на історичних подіях. Польські політики прагнуть розставити всі крапки над "і", лише ґрунтуючись на своєму баченні історичних подій. Історія – складна штука. Спільна історія – ще складніша", - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства. 

Клімкін закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до вирішення історичних питань.

"Там, де йдеться про історію, немає місця емоціям. Я намагаюся донести польським колегам, що держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами – це маразм, це не відповідає ані історичній правді, ані реальності. Політики не мають спекулювати історією. Політика – це для сучасності і майбутнього, а історію потрібно залишити для науковців. Для держави важливо дивитися вперед, а не у минуле", - пояснив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Війна з РФ, поступки Угорщині та "емоційна дружба" з Польщею: про що розповів Клімкін в УКУ". 

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