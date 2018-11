Американський винищувач розбився у Філіппінському морі

Американський винищувач Військово-морських сил США F/A 18 із групи авіаносця "Рональд Рейган" зазнав аварії та впав у Філіппінське море у понеділок, 12 листопада.

Про це повідомив сьомий флот ВМС США на своєму сайті.

Двоє пілотів встигли катапультуватися і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця. Вони перебувають у доброму стані.

U.S. Navy Aircraft Crashes in Philippine Sea



A F/A-18 from Carrier Air Wing (CVW) 5 experienced a mechanical issue resulting in the crew ejecting. The crew was immediately and safely recovered by USS Ronald Reagan (CVN 76).



