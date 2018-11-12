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Американський винищувач розбився у Філіппінському морі

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Американський винищувач розбився у Філіппінському морі

Понеділок, 12 листопада 2018, 09:44

Американський винищувач Військово-морських сил США F/A 18 із групи авіаносця "Рональд Рейган" зазнав аварії та впав у Філіппінське море у понеділок, 12 листопада.

Про це повідомив сьомий флот ВМС США на своєму сайті.

Двоє пілотів встигли катапультуватися і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця. Вони перебувають у доброму стані.

Аварія трапилася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі, йдеться у повідомленні. У зв’язку з падінням винищувача розпочато слідство.

Це вже друга за місяць аварія, пов’язана з авіаносцем "Рональд Рейган", повідомляє CBS News. У середині жовтня багатоцільовий вертоліт MH-60 Seahawk розбився незабаром після зльоту, завдавши травм дюжині матросів.

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США
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