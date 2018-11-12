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Американский истребитель разбился в Филиппинском море

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Американский истребитель разбился в Филиппинском море

Понедельник, 12 ноября 2018, 09:44

Американский истребитель ВМС США F / A 18 из группы авианосца "Рональд Рейган" потерпел крушение и упал в Филиппинское море в понедельник, 12 ноября.

Об этом сообщил седьмой флот ВМС США на своем сайте.

Двое пилотов успели катапультироваться и были спасены поисково-спасательным самолетом авианосца. Они не пострадали.

Авария произошла, когда истребитель выполнял рутинные операции в Филиппинском море, говорится в сообщении. В связи с падением истребителя начато следствие.

Это уже вторая за месяц авария, связанная с авианосцем "Рональд Рейган", сообщает CBS News. В середине октября многоцелевой вертолет MH-60 Seahawk разбился вскоре после взлета, дюжина матросов получили травмы.

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США
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