Американский истребитель разбился в Филиппинском море

Американский истребитель ВМС США F / A 18 из группы авианосца "Рональд Рейган" потерпел крушение и упал в Филиппинское море в понедельник, 12 ноября.

Об этом сообщил седьмой флот ВМС США на своем сайте.

Двое пилотов успели катапультироваться и были спасены поисково-спасательным самолетом авианосца. Они не пострадали.

U.S. Navy Aircraft Crashes in Philippine Sea



A F/A-18 from Carrier Air Wing (CVW) 5 experienced a mechanical issue resulting in the crew ejecting. The crew was immediately and safely recovered by USS Ronald Reagan (CVN 76).



For full story click here: https://t.co/uNrOwjLKWp pic.twitter.com/bOy2quSdFU