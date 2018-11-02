В США почалася атака пранкерів з РФ проти визнання Голодомору геноцидом

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий стикнувся з масованою атакою пранкерів, що телефонують політикам від його імені.

Про це він розповів на зустрічі з українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, атака почалася у останні дні.

"Буквально вчора нібито від мого імені і нібито за дорученням президента України надійшло звернення до майже всіх губернаторів – запит на телефонну розмову", - розповів він.

За словами посла, частина губернаторів дали згоду на переговори із людиною, яка видавала з себе посла. Частина переговорів відбулася до того, як посольство дізналося про цю проблему. Це дозволило посольству дізнатися про тематику, яка цікавила пранкерів, та про перебіг розмови.

Ця людина каже, каже, що є дві підстави для розмови. Одна – економічна співпраця і туризм, і друга тема – по Голодомору. І після вступу та загальних фраз про економіку звертається (до губернатора), мовляв, пам’ятаєте, я вас просив (про визнання Голодомору геноцидом на рівні штату)? Так от, це не на часі, давайте перенесемо", - розповів він.

"Очевидно реальна тема – це Голодомор", - додав посол.

За його словами, посольство повідомило всіх губернаторів про небезпеку фейкових дзвінків, після чого атака переключилася на мерів та конгресменів

За словами посла, ініціаторами цих фейкових переговорів є "добре відомі російські пранкери", які вже вчиняли низку провокацій проти України в США, в тому числі – розігравши міністра енергетики Ріка Перрі. Як відомо, цей розіграш здійснили у 2017 році пранкери з РФ, відомі як Вован і Лексус.