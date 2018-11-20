Лавров очікує від США "нових неадекватних кроків" щодо Росії

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що дії США говорять про те, що від Вашингтона можна очікувати нових неадекватних кроків щодо Росії.

Про це повідомляє ТАСС.

"Всім вже ясно, що від Вашингтона можна очікувати нових неадекватних дій, у тому числі на російському напрямку, де будь-які кроки президента Трампа по налагодженню стабільних, нормальних каналів взаємодії з Москвою з найгостріших проблем сучасності блокуються тими, хто хотів би продовжувати і нарощувати закладений ще колишньою адміністрацією Білого дому руйнівний підхід до відносин з нашою країною", - заявив Лавров.

Нагадаємо, 8 листопада влада США розширила санкційний список проти Росії за анексію Криму і агресію на сході України.

6 листопада Державний департамент США заявив, що запровадить додаткові санкції щодо Росії, оскільки Москва не надала обґрунтованих гарантій, що не буде використовувати хімічну зброю після застосування нервового агента проти колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля в Англії.