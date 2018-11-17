Лавров звинуватив Захід у спробах перетворити Балкани у плацдарм проти РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу намагаються перетворити Балкани в плацдарм проти РФ.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Serbian Telegraph, текст якого опублікований на сайті МЗС Росії.

"Складається враження, що уроки української трагедії на Заході так і не вивчені. Сьогодні робляться наполегливі спроби перетворити Балкани в ще один плацдарм проти Росії. Від країн регіону наполегливо вимагають зробити вибір: або з Москвою, або з Вашингтоном і Брюсселі", — сказав Лавров.

За його словами, після закінчення холодної війни західні держави відмовилися від спільної роботи "формування архітектури рівної і неподільної безпеки в євроатлантиці", до якої їх закликала Росія.

Він додав, що західні країни обрали "тупиковий шлях розширення підконтрольного їм геополітичного простору" і створення "нових розділових ліній на європейському континенті".

Лавров також звинуватив Захід у тиску на Белград з метою згорнути "взаємовигідну співпрацю" Сербії і РФ.