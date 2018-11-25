Швейцарія на референдумі вирішує, чи відійде від своїх міжнародних зобов'язань

У неділю швейцарці на референдумі голосують щодо так званої "Ініціативи із самовизначення", яка ставить під загрозу міжнародні зобов’язання Швейцарії.

Ініціатива пропонує надавати результатам референдумів більшої ваги, ніж міжнародним зобов’язанням країни, повідомляє "Європейська правда".

Ініціатива належить правопопулістській Швейцарській народній партії, яка невдоволена тим, що Верховний суд Швейцарії піддав сумніву деякі з її останніх пропозицій, посилаючись у своїх рішеннях на міжнародне право.

Народній партії також не до вподоби, що деякі з її попередніх ініціатив, підтриманих на референдумах з дуже маленькою перевагою, не були, за її оцінкою, належним чином імплементовані – також через неповну сумісність з міжнародним правом.

Наприклад, на референдумі 2014 року швейцарці підтримали "Ініціативу з протидії масовій міграції" щодо обмеження вільного пересування робочої сили між ЄС та Швейцарією, проте ініціатива не була впроваджена. Рішення референдуму не виконали, адже наслідком став би розрив усього пов’язаного пакету двосторонніх угод Швейцарії з ЄС, відомого як Bilateral I.

Під загрозою опиняється і Європейська конвенції з прав людини. Ще у 2010 році на референдумі перемогла "Ініціатива з депортації кримінальних іноземців", де йшлося про дуже спрощений механізм депортації тих, хто вчинив кримінальний злочин. Але через суперечність із Конвенцією її реалізували із винятками.

Якщо реалізувати ініціативу Народної партії щодо самовизначення, Швейцарія майже напевно невдовзі денонсує Європейську конвенцію з прав людини. А це не тільки позбавить швейцарців доступу до Європейського суду з прав людини, а й неодмінно створить кризу у відносинах з Євросоюзом.

Крім того, у неділю в Швейцарії відбудеться референдум щодо того, чи повинна держава виділяти кошти фермерам, які вирощують корів у природній спосіб, не видаляючи їм роги.

Детальніше читайте у статті: "Референдум щодо ізоляції: Швейцарія голосуватиме за відхід від своїх міжнародних зобов'язань".