Швейцария на референдуме решает, отойдет ли от своих международных обязательств

В воскресенье швейцарцы на референдуме голосуют по так называемой "Инициативе по самоопределению", которая ставит под угрозу международные обязательства Швейцарии.

Инициатива предлагает предоставлять результатам референдумов больший вес, чем международным обязательствам страны, сообщает "Европейская правда".

Инициатива принадлежит правопопулистской Швейцарской народной партии, которая недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии подверг сомнению некоторые из ее последних предложений, ссылаясь в своих решениях на международное право.

Народной партии также не нравится, что некоторые из ее предыдущих инициатив, поддержанных на референдумах с очень маленьким преимуществом, не были, по ее оценке, должным образом реализованы - также из-за неполной совместимости с международным правом.

Например, на референдуме 2014 года швейцарцы поддержали "Инициативу по противодействию массовой миграции" по ограничению свободного передвижения рабочей силы между ЕС и Швейцарией, однако инициатива не была внедрена. Решение референдума не выполнили, ведь следствием стал бы разрыв всего связанного пакета двусторонних соглашений Швейцарии с ЕС, известного как Bilateral I.

Под угрозой и Европейская конвенции по правам человека. Еще в 2010 году на референдуме победила "Инициатива по депортации уголовных иностранцев", где речь шла об очень упрощенном механизме депортации тех, кто совершил уголовное преступление. Но из-за противоречия с Конвенцией ее реализовали с исключениями.

Если реализовать инициативу Народной партии по самоопределению, Швейцария почти наверняка вскоре денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека. А это не только лишит швейцарцев доступа в Европейский суд по правам человека, но и непременно создаст кризис в отношениях с Евросоюзом.

Кроме того, в воскресенье в Швейцарии пройдет референдум о том, должно ли государство выделять средства фермерам, которые выращивают коров в естественный способ, не удаляя им рога.

Подробнее читайте в статье: "Референдум за изоляцию: Швейцария будет голосовать за отход от своих международных обязательств".