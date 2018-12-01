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Меркель і Путін обговорили на саміті G20 загострення в Азовському морі

Субота, 1 грудня 2018, 16:44

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на полях саміту G20 обговорила з президентом РФ Владіміром Путіним загострення ситуації в Азовському морі.

Про це повідомив в Twitter речник німецького уряду Стефан Зайберт.

"На початку другого дня зустрічі G20 в Буенос-Айресі канцлер Меркель поговорила з президентом Росії Путіним. Основна увага була приділена ситуації в Сирії і ситуації між Росією і Україною в Керченській протоці і Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Associated Press, Зайберт також сказав журналістам, що німецький лідер висловила свою стурбованість з приводу наростання напруженості в Керченській протоці і наполягала на "свободі судноплавства в Азовському морі".

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Азово-Керченська криза Меркель Путін
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