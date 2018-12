Меркель і Путін обговорили на саміті G20 загострення в Азовському морі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на полях саміту G20 обговорила з президентом РФ Владіміром Путіним загострення ситуації в Азовському морі.

Про це повідомив в Twitter речник німецького уряду Стефан Зайберт.

"На початку другого дня зустрічі G20 в Буенос-Айресі канцлер Меркель поговорила з президентом Росії Путіним. Основна увага була приділена ситуації в Сирії і ситуації між Росією і Україною в Керченській протоці і Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

Zu Beginn des zweiten #G20-Gipfeltages in Buenos Aires sprach Kanzlerin #Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin. Im Mittelpunkt standen dabei die Lage in Syrien sowie die Situation zwischen Russland und der Ukraine in der Straße von Kertsch und dem Asowschen Meer. pic.twitter.com/zuPyIJaCuL