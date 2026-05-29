Лукашенко анонсував приїзд до Білорусі довіреної особи Макрона

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко стверджує, що незабаром до його країни прибуде довірена особа президента Франції Емманюеля Макрона.

Заяву білоруського лідера наводить БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Лукашенко зазначив, що погодився прийняти довірену особу Макрона під час телефонної розмови 24 травня.

"Днями, буквально – у понеділок чи вівторок (не пам’ятаю) – ця людина буде тут. Не хочу називати його прізвище. Він (президент Франції. – Ред.) назвав координати. І ми з ним (довіреною особою. – Ред.) серйозно поговоримо. Це його людина, абсолютно довірена, він у темі. І я йому детально викладу всі проблеми, які існують", – розповів він.

Нагадаємо, 24 травня у Білорусі заявили, що французька сторона ініціювала телефонну розмову між Макроном та Лукашенком.

Згодом ЗМІ повідомили, що в ході телефонної розмови французький президент застеріг Лукашенка від глибшого втручання у війну Росії проти України.