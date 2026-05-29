Президент Румунії розповів про стан постраждалих внаслідок удару дроном по багатоповерхівці

Президент Румунії Нікушор Дан розповів про стан постраждалих внаслідок атаки російського дрона на багатоповерхівку у місті Галац.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву президента Румунії наводить Digi24.

Дан відвідав у Галаці двох осіб, які отримали поранення після того, як російський дрон влучив у житловий будинок і спричинив пожежу.

Згодом він розповів, що у матері та дитини поранення несерйозні і вони добре одужують, а також повідомив, що було ухвалено рішення про виділення фінансової допомоги сім’ям, які постраждали від інциденту.

"Обидва (постраждалі. – Ред.) почуваються дуже добре. У них є поранення, але вони зовсім не серйозні. Вони пробудуть у лікарні тиждень-два", – заявив Дан у Галаці.

За його словами, жінка та її син перебувають у "дуже хорошому" психологічному стані після пережитого шоку.

"Звичайно, оскільки мати – доросла, а дитина – неповнолітня, дитина перебуває тут, а мати – в окружній лікарні, вони розмовляють один з одним телефоном і налаштовані оптимістично", – додав Дан.

Раніше він говорив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.