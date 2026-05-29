В Естонії кажуть, що призов жінок до армії – це питання часу

Голова Департаменту оборонних ресурсів (KRA) Ану Раннавескі заявила, що у майбутньому в Естонії не вистачатиме чоловіків для проходження строкової військової служби, і тому, на її думку, запровадження обов’язкової строкової служби для жінок – лише питання часу.

Заяву естонської посадовиці наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Раннавескі зазначила, що зараз більшість призовників в Естонії становлять юнаки, але з плином часу стає все більш очевидним, що чоловіків народжується недостатньо, щоб це було можливо і в майбутньому.

Голова KRA зазначила, що період 15-20-річної давнини, коли народжувалося до 15 000 хлопчиків на рік, давно залишився в минулому. Зараз на рік народжується 4000-5000 юнаків.

"Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже очевидною; ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", – сказала Раннавескі.

На думку Раннавескі, кожен громадянин Естонії зобов'язаний захищати незалежність країни.

"Я сподіваюся, що це питання (про обов'язковий призов жінок на строкову службу. – Ред.) швидше належить до категорії "коли", а не "чи буде", – зазначила вона.

Тим часом міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначає, що країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка.

Минулого року прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявляла, що країна в кінцевому підсумку запровадить загальний військовий призов.