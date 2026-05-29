Президент Румунії: дрон, що влучив у багатоповерхівку, підбила українська ППО

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.

Заяву румунського президента наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Дан, російський дрон, який влучив у житловий будинок, змінив траєкторію польоту після того, як, судячи з усього, був збитий над українським містом Рені.

При цьому він підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

"Коли вони (дрони. – Ред.) пролітали над територією України, частину з них було збито, а один із них, ймовірно збитий над містом Рені, змінив траєкторію і попрямував до Галацу", – сказав Дан.

Президент зазначив, що Румунія продовжить переговори з союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей проти дронів і повторив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

"На наступному засіданні НАТО буде обговорено питання про обладнання, яке потрібно Румунії. За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна Росія. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі захищатися", – заявив Дан.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.