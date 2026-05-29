В Румунії закликали НАТО прискорити поставки ППО через інцидент з дроном

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що звернеться до НАТО з проханням пришвидшити постачання засобів ППО на тлі інциденту з дроном, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац.

Про це міністерка сказала у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці румунського зовнішньополітичного відомства, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО Алексус Грінкевич "погодився" з попередніми пропозиціями Бухареста, в яких Альянс просили перекинути військове обладнання в країну.

У відповідь на інцидент із дроном Цою заявила, що Румунія попросить "прискорити" його постачання.

"Це неприпустиме і кричуще порушення нашого повітряного простору. У нас є підтвердження, що це російський дрон", – зазначила вона.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.