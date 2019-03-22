Саміт ЄС висловив тверду підтримку цілісності України через 5 років після анексії

Саміт лідерів ЄС одностайно засудив незаконну анексію Криму Росією 5 років тому і висловив тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у висновках саміту глав держав та урядів ЄС, який 21-22 березня відбувся в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією ЄС залишається рішучим у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві, яку погодили всі 27 лідерів країн-членів Європейського союзу.

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ЄС повторює, що не визнає і продовжує засуджувати анексію Криму - порушення міжнародного права, яке залишається прямим викликом міжнародній безпеці. "ЄС, як і раніше, дотримується своєї політики невизнання", - наголошують лідери ЄС.

агадаємо, у декларації Євросоюзу до 5-ї річниці незаконної анексії Криму висловлена тверда підтримка України і висунуті вимоги до Росії.

Нещодавно Європарламент підтримав резолюцію про майбутні відносини ЄС з Росією, що РФ не може бути стратегічним партнером Євросоюзу.