Європарламент підтримав відмову від переведення годинників

Депутати Європейського парламенту проголосували за відмову від практики переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі з квітня 2021 року.

Відповідне рішення підтримали 410 парламентарів, 192 проголосували проти, пише Reuters.

Голосування не є останнім словом у цьому питанні, але стане підґрунтям для обговорення з країнами ЄС в рамках підготовки остаточного закону. Країни ще мають висловити свої позиції.

У вересні минулого року президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 мільйона громадян ЄС взяли участь в опитуванні стосовно цієї проблеми і 84% підтримали ідею. Критики стверджують, що в опитуванні домінували німці, які становили 70% респондентів.

Парламентська доповідь на користь єдиного часу протягом року каже, що наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також у документі міститься свідчення про те, переведення годинна не допомагає енергозбереженню.

Наприкінці минулого року Австрійське головування в ЄС фактично вирішило не реалізовувати цей план щонайменше до 2021 року. Уряд Великої Британії зазначив, що після Brexit буде дотримуватися існуючої системи.