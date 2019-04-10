Саміт ЄС затвердить нове перенесення Brexit - проект рішення

Європейський союз на екстреному саміті в середу погодиться на друге відтермінування Brexit, проте Лондону висунуть умови, щоб не допустити, аби в майбутньому будь-який британський лідер поставив ЄС під загрозу.

Про це агентству Reuters стало відомо із проекту рішення саміту, повідомляє "Європейська правда".

За словами дипломатів ЄС, британська прем’єрка Тереза Мей попросила Євросоюз відкласти Brexit до 30 червня, але в Брюсселі обговорюється питання гнучкої відстрочку до кінця року або до березня 2020 року.

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ЄС спробує встановити жорсткі умови, які не дозволять будь-якому наступнику Терези Мей зашкодити блоку в процесі виходу.

У проекті рішення саміту йдеться про те, що Британії буде надана ще одна відстрочка за певних умов, проте до якого часу – ще не вирішено.

"Сполучене Королівство має сприяти виконанню завдань Союзу і утримуватися від будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу", - йдеться в проекті рішення саміту.

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Зараз дата Brexit запланована на 12 квітня. Проте європейські лідери побоюються, що вихід Британії без угоди з ЄС викличе хвилювання на фінансових ринках, завдасть шкоди європейській економіці на 16 трильйонів доларів і підірве світову торгівлю.

Британія мала вийти з ЄС 31 березня. Проте британський парламент не схвалив необхідну для впорядкованого виходу угоду і Євросоюз погодився відкласти Brexit, щоб уникнути "жорсткого сценарію".