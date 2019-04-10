Саммит ЕС утвердит новый перенос Brexit – проект решения

Европейский Союз на экстренном саммите в среду согласится на вторую отсрочку Brexit, однако Лондону выдвинут условия, чтобы не допустить, чтобы в будущем любой британский лидер поставил ЕС под угрозу.

Об этом агентству Reuters стало известно из проекта решения саммита, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломатов ЕС, британский премьер Тереза ​​Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня, но в Брюсселе обсуждается вопрос гибкой отсрочки до конца года или до марта 2020 года.

Читайте также Туск официально предложил ЕС гибкий вариант продления Brexit

ЕС попытается установить жесткие условия, которые не позволят любому преемнику Терезы Мэй навредить блоку в процессе выхода.

В проекте решения саммита говорится, что Британии будет предоставлена ​​еще одна отсрочка при определенных условиях, однако до какого времени - еще не решено.

"Соединенное Королевство должно способствовать выполнению задач Союза и воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза", - говорится в проекте решения саммита.

Читайте также Половина британцев за второй референдум о Brexit – опрос

Сейчас дата Brexit запланирована на 12 апреля. Однако европейские лидеры опасаются, что выход Британии без соглашения с ЕС вызовет волнения на финансовых рынках, нанесет вред европейской экономике на 16 триллионов долларов и подорвет торговлю.

Великобритания должна была выйти из ЕС 31 марта. Однако британский парламент не одобрил необходимое для упорядоченного выхода соглашение, и Евросоюз согласился отложить Brexit, чтобы избежать "жесткого сценария".