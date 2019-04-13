"Жовті жилети" оголосили мобілізацію в Тулузі

У 22-у підряд суботу протестів "жовті жилети" оголосили Тулузу "столицею" своєї мобілізації. Це перші вихідні після набуття в країні чинності антипротестних законів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France.info.

Протести з метою тиску на президента Еммануеля Макрона заплановані в Парижі, Марселі, Ліллі та інших містах. У Тулузі на вулицях буде розгорнуто понад 800 поліцейських і жандармів.

Поліція заборонила проводити акції на Єлисейських полях у Парижі та на перпендикулярних вулицях. Часткові заборони протестів регулярно вводяться з середини березня і стосуються також багатьох інших міст.

За новим законом, за приховування обличчя під час демонстрації можна буде отримати рік у в'язниці і 15 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, прем'єр Едуар Філіп в понеділок оприлюднив результати тримісячних "національних дебатів", які у відповідь на протести розпочав Макрон, щоб звичайні люди могли висловити свою думку про економіку і політику Франції.