"Жовті жилети" оголосили мобілізацію в Тулузі

У 22-у підряд суботу протестів "жовті жилети" оголосили Тулузу "столицею" своєї мобілізації. Це перші вихідні після набуття в країні чинності антипротестних законів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France.info.

Протести з метою тиску на президента Еммануеля Макрона заплановані в Парижі, Марселі, Ліллі та інших містах. У Тулузі на вулицях буде розгорнуто понад 800 поліцейських і жандармів.

Поліція заборонила проводити акції на Єлисейських полях у Парижі та на перпендикулярних вулицях. Часткові заборони протестів регулярно вводяться з середини березня і стосуються також багатьох інших міст.

A wave of arrests in #Paris by Police with attack dogs. #Acte22 #ActeXXII #Toulouse (Southern France #Occitanie):

Street theatre before the rally: 20k expected#YellowVest #GelbenWesten #GiletsJaunes #YellowVestsUK #ChalecosAmarillos #GiletJaune​ ​#YellowVests #Macron pic.twitter.com/tQN2ZjgawV