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"Желтые жилеты" объявили мобилизацию в Тулузе

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"Желтые жилеты" объявили мобилизацию в Тулузе

Суббота, 13 апреля 2019, 13:15

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France.info.

Протесты с целью давления на президента Эммануэля Макрона запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. В Тулузе на улицах будет развернуто более 800 полицейских и жандармов.

Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.

По новому закону, за сокрытие лица во время демонстрации можно будет получить год в тюрьме и 15 тыс. евро штрафа.

Напомним, премьер Эдуар Филипп в понедельник обнародовал результаты трехмесячных "национальных дебатов", которые в ответ на протесты начал Макрон, чтобы обычные люди могли высказать свое мнение об экономике и политике Франции.

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