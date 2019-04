"Желтые жилеты" объявили мобилизацию в Тулузе

В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France.info.

Протесты с целью давления на президента Эммануэля Макрона запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. В Тулузе на улицах будет развернуто более 800 полицейских и жандармов.

Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.

По новому закону, за сокрытие лица во время демонстрации можно будет получить год в тюрьме и 15 тыс. евро штрафа.

A wave of arrests in #Paris by Police with attack dogs. #Acte22 #ActeXXII #Toulouse (Southern France #Occitanie):

Street theatre before the rally: 20k expected#YellowVest #GelbenWesten #GiletsJaunes #YellowVestsUK #ChalecosAmarillos #GiletJaune​ ​#YellowVests #Macron pic.twitter.com/tQN2ZjgawV