"Желтые жилеты" объявили мобилизацию в Тулузе
В двадцать вторую подряд субботу протестов "желтые жилеты" объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации. Это первые выходные после вступления в стране в силу антипротестных законов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France.info.
Протесты с целью давления на президента Эммануэля Макрона запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. В Тулузе на улицах будет развернуто более 800 полицейских и жандармов.
Déjà un nombre important de #Giletsjaunes à #Toulouse à trois heures du début de la manifestation. #ActeXXII pic.twitter.com/nAtTVP2sjg— Julie Philippe (@Julie_Philippe_) 13 квітня 2019 р.
Полиция запретила проводить акции на Елисейских полях в Париже и на перпендикулярных улицах. Частичные запреты протестов регулярно вводятся с середины марта и касаются также многих других городов.
По новому закону, за сокрытие лица во время демонстрации можно будет получить год в тюрьме и 15 тыс. евро штрафа.
A wave of arrests in #Paris by Police with attack dogs. #Acte22 #ActeXXII #Toulouse (Southern France #Occitanie):— XiuXes (@XiuXes) 13 квітня 2019 р.
Street theatre before the rally: 20k expected#YellowVest #GelbenWesten #GiletsJaunes #YellowVestsUK #ChalecosAmarillos #GiletJaune #YellowVests #Macron pic.twitter.com/tQN2ZjgawV
Напомним, премьер Эдуар Филипп в понедельник обнародовал результаты трехмесячных "национальных дебатов", которые в ответ на протесты начал Макрон, чтобы обычные люди могли высказать свое мнение об экономике и политике Франции.