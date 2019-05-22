Поблизу Любліна смерч пошкодив понад 100 будинків
Середа, 22 травня 2019, 10:34
Сильний смерч пройшов у вівторок недалеко від польського Любліна і пошкодив понад 100 будинків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Смерч пройшовся гміною Войцехув і пошкодив 120 будівель. Одна людина дістала поранення.
Вітер рвав лінії електропередачі і виривав з коренем дерева. Пошкодження отримали 42 житлових будинки. У деяких будинках бляшані дахи були вирвані разом зі кроквами.
"Все тривало якихось 10 секунд. Смерч пройшов і відразу стало тихо" - розповів мешканець одного з потсраждалих бдинків.
Станом на ранок пожежникам вдалося укріпити 100 будинків і повернути електропостачання у більшість з них.
У ліквідації наслідків стихії брали участь 200 пожежників та 130 солдатів військ територіальної оборони.
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